Эксперты: около трети компаний в России реализуют программы well-being

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Около трети российских компаний (27%) реализуют комплексные программы благополучия сотрудников (well-being). Чаще всего работодатели уделяют внимание организации рабочей среды, в первую очередь оборудованию кухонной зоны и столовым, свидетельствуют результаты исследования платформы по поиску работы HeadHunter, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Как показало исследование, 27% опрошенных работодателей реализуют комплексные программы благополучия сотрудников, причем чаще всего программы well-being встречаются в компаниях численностью от 100 до 500 человек (34%). Чуть меньше программ благополучия есть в компаниях численностью менее 100 человек (25%), на компании штатом свыше 500 сотрудников приходится 22% положительных ответов о наличии программ поддержки и развития сотрудников.

"В наибольшей степени компании уделяют внимание организации рабочей среды и в первую очередь оборудованию кухонной зоны и столовым (74%). У 41% опрошенных компаний есть такие элементы well-being, как бесплатные парковки для работников, помощь в обустройстве рабочего места на удаленке (36%) и компенсация связи и коммунальных затрат сотрудникам, работающим из дома (29%), а также корпоративные экологические акции (сбор батареек, сортировка мусора и т.п.) (27%). Оборудованные комнаты отдыха встречаются в каждой пятой компании, а корпоративный транспорт до офиса есть у 16% работодателей", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что на втором месте из классических элементов well-being в российских компаниях стоит практика преемственности, когда на вакансии компании сначала приглашают внутренних кандидатов (62%). Гибкий рабочий график как одно из направлений программ благополучия отметили 48% респондентов. Еще 46% указали, что в их компании есть корпоративная финансовая помощь сотрудникам в сложных ситуациях. В вопросе развития и сохранения физического здоровья работников чаще всего опрошенные компании выбирали программы ДМС (37%). Поддержку занятий спортом среди сотрудников практикуют 29%.

Поддержка ментального и эмоционального здоровья сотрудников не очень распространена в компаниях на данный момент. Так, лишь в 8% компаний есть штатный психолог, к которому могут обращаться сотрудники. У 6% опрошенных представителей компаний работает горячая линия психологической помощи. Что же касается планов развития программ well-being в этом году, то каждая вторая (52%) опрошенная компания продолжит развитие рабочей среды. А 36% компаний планируют развитие направления поддержки психологического состояния работников, чуть меньше 32% займутся совершенствованием программы физического развития сотрудников.

Исследование проводилось с 18 по 24 мая текущего года. В нем приняли участие свыше 150 российских компаний.