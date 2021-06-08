В Крыму разработали рекомендации для водителей электросамокатов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Центр управления регионом (ЦУР) и общественники Крыма после увеличения количества жалоб в соцсетях на столкновения с электросамокатами разработали рекомендации для их водителей, сообщили ТАСС в крымском ЦУР.

"К сожалению, в Крыму пока не развита инфраструктура для этого вида транспорта, а в правилах дорожного движения упоминание персонального электротранспорта вообще отсутствует. Они передвигаются по пешеходным зонам и проезжей части, мчатся на высоких скоростях, закладывают виражи и не имеют соответствующей экипировки, не знают ПДД. Становится понятным, что необходимо обезопасить остальных граждан и, вероятно, разработать порядок эксплуатации средства индивидуальной мобильности в общественных местах", - приводятся в сообщении слова руководителя ЦУР Анатолия Половинца.

ЦУР ссылается на жалобы в соцсетях по поводу столкновений электросамокатов с машинами и наездов на пешеходов, которые нередко происходят на набережных курортных Алушты и Ялты, в Гагаринском парке Симферополя. Рекомендации выполнены в виде памяток, в которых водителей электросамокатов призывают, к примеру, не лавировать и не петлять при движении, не подвозить пассажиров и не пытаться брать в дорогу тяжелые грузы.

"Я считаю, что наша задача - показать молодым и неопытным пользователям, как можно безопасно передвигаться на электросамокате. Одно из самых главных условий - защитная экипировка. Надеюсь, что наша совместная работа с Центром управления Республики Крым даст свои результаты и неприятных последствий с участием электросамокатов станет меньше", - сказал участвовавший в разработке рекомендаций крымский общественник Александр Никулин, его слова также приводятся в сообщении.

Отмечается, что "поскольку в Крыму начались не только летние каникулы для школьников, но и курортный сезон, Центр управления регионом надеется, что благодаря памятке, подготовленной совместно с крымскими общественниками, происшествий с электросамокатами станет меньше". В ЦУР уточнили, что рекомендации в ближайшее время начнут распространять в социальных сетях.

Совершенствование правил

2 июня Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в МВД РФ предложения по совершенствованию правил эксплуатации малого электрического транспорта - самокатов, велосипедов, сигвеев, моноколес. В частности, СПЧ предложил ввести номерные знаки, ограничить скорость движения и возраст водителей самокатов.

До этого, 15 апреля, комиссия Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями предложила в правилах дорожного движения приравнять к мопедам средства передвижения с электрическими двигателями, в том числе велосипеды с мотором и электросамокаты. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в середине мая заявлял, что правила, которые будут регулировать передвижение на электросамокатах, не требуют поправок в закон, но могут быть внесены в ПДД.