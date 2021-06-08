В центре Москвы благоустроят Репинский сквер, открытый в честь 800-летия города

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Власти Москвы благоустроят Репинский сквер в центре столицы. Здесь появятся прогулочная зона с уличными качелями и современные детские площадки, сообщил во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"В рамках комплексного благоустройства острова Балчуг приведем в порядок Репинский сквер, открытый в честь 800-летия Москвы. Там будут максимально сохранены существующие и высажены новые деревья и кустарники, установлены фонари и скамейки, выполненные в стилистике конца 40-х годов прошлого века", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра уточнил, что в сквере обновят тротуары, в северной части сделают променад, на котором разместят популярные у москвичей городские качели. Их дизайн напоминает архитектурный облик нового корпуса Третьяковской галереи и одновременно рамы картин. Кроме того, для любителей активного отдыха сделают две спортивные площадки. Также запланировано обустройство двух детских площадок с современным игровым оборудованием.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках благоустройства в Репинский сквер будет организован проход от Болотной набережной. В результате появится новый удобный маршрут между ней и Софийской набережной.