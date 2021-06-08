Минтруд Вьетнама потратит $1,2 млрд на поддержку пострадавших от пандемии работников

ХАНОЙ, 8 июня. /ТАСС/. Министерство труда, по делам инвалидов войны и социальных вопросам Вьетнама разработало целевую программу поддержки работников, пострадавших от последствий глобальной пандемии COVID-19. На реализацию пакета адресных мер будет выделено 27,6 трлн донгов (около $1,2 млрд), сообщила во вторник газета Saigon Tien Phong .

Согласно данным Государственного статистического управления республики, с начала текущего года из-за последствий пандемии коронавируса более 540 тыс. человек во Вьетнаме потеряли работу, свыше 3,1 млн местных работников столкнулись с резким сокращением объемов занятости, а порядка 6,5 млн человек - с ощутимым падением заработков.

В качестве мер поддержки пострадавших от экономического кризиса, вызванного пандемией, Минтруд предложил временно сократить размеры обязательных социальных взносов для тех работников, кто сумел сохранить свои рабочие места. Те, кто были отправлены в отпуска без сохранения заработной платы или же сокращены, смогут получать от государства ежемесячные выплаты в размере 1,8 млн донгов (порядка $80) на период поиска новой работы. Дополнительные выплаты в размере 1 млн донгов (около $43) получат лишившиеся работы беременные женщины и женщины, воспитывающие детей в возрасте до шести лет.

По оценкам Международной организации труда, вьетнамские женщины наиболее тяжело подвержены воздействию последствий пандемии, потому что именно они составляют более половины рабочей силы в самых пострадавших секторах экономики, в том числе в сфере туризма, услуг, розничной торговли и легкой промышленности.