В Индии обращаются в посольство РФ по поводу возможности поехать на вакцинацию в Россию

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 июня. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Десятки индийцев уже обратились в российское посольство в Нью-Дели c вопросом, можно ли поехать на вакцинацию в Россию. Об этом рассказал во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ, старший советник Андрей Федоров.

"Интерес к теме вакцинного туризма со стороны индийских граждан действительно большой. С каждым днем растет число обращений в посольство по данному вопросу как от физических, так и юридических лиц. Таких обращений уже десятки", - сказал Федоров.

Он отметил, что пока официально "вакцинного туризма" в Россию еще нет. Но индийские СМИ широко распространили информацию о том, что президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ 4 июня, поручил правительству до конца июня проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавирусной инфекции в России для иностранцев.

"Конечно, пока мы таких виз никому не даем и давать не можем. Мы исходим из целесообразности дождаться завершения процесса формирования правовых условий для вакцинации в России иностранных граждан на платной основе", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что такие программы будут способствовать совместной борьбе с коронавирусной инфекцией. "Со своей стороны мы уверены, что запуск соответствующих программ будет способствовать дальнейшему укреплению российско-индийского сотрудничества по борьбе с COVID-19", - указал Федоров.