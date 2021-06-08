Работу лагерей дневного пребывания в Якутске запретили из-за сложной эпидобстановки

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Власти Якутии приняли решение о запрете работы лагерей дневного пребывания в городе Якутске из-за сложной обстановки в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщили во вторник в оперштабе региона.

"В городе Якутске на сегодня в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, по рекомендации Роспотребнадзора работа лагерей дневного пребывания запрещена. Работа стационарных загородных лагерей находится на особом контроле, они откроются по согласованию Роспотребнадзора, со строгим соблюдением всех санитарных требований с 15 июня", - говорится в сообщении.

Между тем, лагеря дневного пребывания работают в районах республики. "В Якутии на сегодняшний день начали работу всего 187 дневных лагерей, которые получили положительные санитарно-эпидемиологические заключения", - пояснили в оперштабе.

Дневные лагеря открылись в Абыйском, Алданском, Анабарском, Аллаиховском, Булунском, Жиганском, Намском, Нижнеколымском, Нюрбинском, Нерюнгринском, Кобяйском, Оймяконском, Олекминском, Оленекском, Ленском, Мирнинском, Момском, Оленекском, Среднеколымском, Томпонском, Усть-Янском, Усть-Майском районах.

В Якутии за последние сутки выявлен 101 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, из них 62 - в Якутске.