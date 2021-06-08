В Москве более 5 тыс. школьников сдадут ОГЭ в резервные дни

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. школьников Москвы сдадут Основной государственный экзамен (ОГЭ) в резервные дни, которые начались со вторника. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"На участие в экзаменах в резервные сроки зарегистрировано более 5 тыс. девятиклассников. Это ребята, пропустившие по уважительной причине основные дни сдачи ОГЭ, не завершившие написание экзамена или получившие неудовлетворительный результат", - цитирует пресс-служба руководителя регионального центра обработки информации Москвы Оксану Карклину.

Она добавила, что во вторник участники могут сдать ОГЭ и государственный выпускной экзамен (ГВЭ-9) по русскому языку, 16 июня - по математике. Предусмотрены также дополнительные резервные сроки: 30 июня - русский язык, 2 июля - математика.

"Результаты экзаменов от 8 июня станут известны не позднее 16 июня, от 16 июня - не позднее 22 июня, от 30 июня - не позднее 6 июля, а результаты экзамена по математике от 2 июля будут известны не позднее 8 июля. Их разместят в личном кабинете участника ГИА-9 на mos.ru", - говорится в сообщении. Также узнать результаты можно в образовательной организации.

В 2021 году выпускники девятых классов проходят итоговую аттестацию только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. Экзамены по предметам по выбору не проводятся.

Во всех пунктах проведения экзаменов обеспечат соблюдение санитарно-эпидемиологических требований: организуют нескольких входов в здание, а проход будет осуществляться строго по графику. На входе участникам измерят температуру. Для соблюдения социальной дистанции в аудиториях сдавать экзамен будут не более восьми человек.