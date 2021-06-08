В Приморье медицинский автопоезд за два месяца принял почти 5 тыс. детей

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. Детский медицинский автопоезд завершил весенний проезд по территории Приморского края, за два месяца врачи успели осмотреть почти 5 тыс. детей, сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Организатором этой работы выступила Уссурийская городская больница. С 9 апреля по 6 июня автопоезд побывал в 35 селах края. За два месяца врачи осмотрели 4 882 ребенка и подростка, в составе мобильной бригады детского автопоезда работали 10 специалистов - невролог, лор, детский хирург, детские хирург-андролог и гинеколог, травматолог-ортопед, психиатр детский и подростковый, офтальмолог, врач ультразвуковой диагностики и медсестра ЭКГ", - цитирует пресс-служба слова главврача Уссурийской ЦГБ Андрея Скируты.

По его словам, при осмотре у детей чаще всего выявлялись такие патологии как грыжа, плоскостопие, кариес, заболевания центральной нервной системы. Если во время профилактического осмотра врач выявлял отклонения у ребенка, то он давал направления к узким специалистам медучреждений по полису ОМС.

Министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко уточнила, что работа автопоезда проходит в рамках программы "Развитие здравоохранения Приморского края" и будет также продолжена в этом году, поскольку весь прошлый год посещение гражданами медучреждений было ограничено из-за эпидемии.

"Уже разработан летний маршрут движения детского медицинского автопоезда, реализуется программа работы взрослых узких специалистов в районных больницах, по краю курсируют мобильные маммографические и флюорографические комплексы", - приводит пресс-служба слова министра здравоохранения края.