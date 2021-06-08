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Скважину с питьевой водой отремонтировали в волгоградском селе

Режим ЧС, введенный в селе Киреево Ольховского района из-за поломки скважины, сняли

ВОЛГОГРАД, 8 июня. /ТАСС/. Власти Ольховского района Волгоградской области завершили ремонт скважины, питающей село Киреево Ольховского района Волгоградской области питьевой водой, и сняли режим ЧС, сообщил ТАСС во вторник глава района Алексей Солонин.

Ранее сообщалось, что в мае в селе Киреево вышла из строя 140-метровая скважина, которая снабжала населенный пункт водой. Она была построена 1978 году и требовала капремонта. В связи с этим на территории села был введен режим ЧС.

"Капремонт скважины мы завершили, подача воды жителям села восстановлена. Ремонт ЧС сняли", - сказал Солонин, уточнив, что населению во время ремонта осуществлялся подвоз питьевой воды.

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