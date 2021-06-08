Инвестиционные и памятные монеты России: что о них нужно знать

Монеты, основная ценность которых заключается в стоимости драгоценного металла, из которого они сделаны.

Долгое время в России было всего две инвестиционные монеты: золотой "Червонец" — отголосок еще советских времен (последний год выпуска — 1982) и отчеканенный в 1995 году серебряный "Соболь".

Ситуация изменилась во второй половине нулевых. В 2006 году появился "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей, сделанный из золота. А в 2009-м к нему добавился серебряный вариант достоинством в 3 рубля. С тех пор практически каждый год Банк России чеканит такие монеты. Но "Червонец" и "Соболь" также сохраняют статус инвестиционных монет, несмотря на то что новых тиражей давно не производят.

Инвестиционные монеты выпускаются сотнями тысяч и даже миллионами экземпляров.