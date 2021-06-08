Инвестиционные и памятные монеты России: что о них нужно знать

Каждый год Банк России выпускает в обращение несколько десятков видов серебряных и золотых монет, которые можно разделить на две категории: инвестиционные и памятные. Нередко граждане рассматривают их как один из альтернативных и при этом надежных инструментов для сбережения своих средств. Особенно в период нестабильности на финансовых рынках. Однако, принимая решение вложиться в монеты из драгоценных металлов, нужно помнить о некоторых тонкостях.
Инвестиционные монеты — это…
Монеты, основная ценность которых заключается в стоимости драгоценного металла, из которого они сделаны.
Долгое время в России было всего две инвестиционные монеты: золотой "Червонец" — отголосок еще советских времен (последний год выпуска — 1982) и отчеканенный в 1995 году серебряный "Соболь".
Ситуация изменилась во второй половине нулевых. В 2006 году появился "Георгий Победоносец" номиналом 50 рублей, сделанный из золота. А в 2009-м к нему добавился серебряный вариант достоинством в 3 рубля. С тех пор практически каждый год Банк России чеканит такие монеты. Но "Червонец" и "Соболь" также сохраняют статус инвестиционных монет, несмотря на то что новых тиражей давно не производят.
Инвестиционные монеты выпускаются сотнями тысяч и даже миллионами экземпляров.
Памятные монеты — это…
Монеты, выпуск которых приурочен к важным историческим датам или знаковым событиям либо посвящается актуальным вопросам культуры, защиты окружающей среды, другим аналогичным темам.
Памятные монеты из драгоценных металлов Банк России также выпускает с начала 1990-х годов. До 1995 года помимо золотых и серебряных чеканились монеты из платины и палладия. Но уже больше 25 лет дело ограничивается двумя основными драгметаллами. В отличие от инвестиционных, памятные монеты ценны не только и не столько металлом, из которого они сделаны. В первую очередь они представляют коллекционную редкость, поскольку выпускаются очень ограниченными тиражами (обычно в несколько тысяч или даже сотен штук). Кроме того, памятные монеты имеют качество proof: зеркальное поле и матовое рельефное изображение и надписи. Это также сказывается на их стоимости.
Какие монеты самые ценные?
Самой дорогой серебряной памятной монетой России нумизматы считают пятикилограммовые 500 рублей из серии "200-летие победы России в Отечественной войне 1812 г.". Если брать по весу металла, то ее цена сегодня около 330 тыс. рублей. Однако учитывая, что выпущено было лишь 50 экземпляров, рыночная стоимость оценивается в 1 млн рублей и выше.
Что касается самой дорогой золотой монеты современной России, то ею можно считать также пятикилограммовую монету номиналом в 50 тыс. рублей, выпущенную в 2016 году и посвященную 175-летию сберегательного дела в России. Ее тираж составил всего 15 экземпляров. Цена одного только золота, из которого она отлита, по нынешнему курсу составляет больше 22 млн рублей. В свободной продаже такие монеты не появляются, поэтому оценить их реальную стоимость невозможно, специалисты называют и 50 млн, и 100 млн рублей.
Могут ли инвестиционные монеты быть и памятными?
Хотя к специальным событиям обычно выпускают памятные монеты, бывают и исключения. В 2011–2013 годах были выпущены специальные "олимпийские" серии инвестиционных монет из серебра и золота с изображением символов сочинской Олимпиады. Характерной их особенностью была форма: монеты были не круглые, а прямоугольные, напоминающие слитки.
А в 2016 году были выпущены две монеты, посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года. На этот раз их отчеканили классической формы.
Для чего покупать?
Стоимость инвестиционных монет очень близка к стоимости самого металла, из которого они сделаны (плюс наценка, которую устанавливает банк-продавец). Поэтому они растут (или падают) в цене вместе с рыночными котировками металлов на мировых биржах. При устойчивом росте золота такие инвестиции будут выгодны с перспективой в несколько лет. Например, отпускная цена золотого "Георгия" в феврале 2006 года составляла 4,28 тыс. рублей, а сейчас — 36,7 тыс. рублей. Серебряный "Георгий" в январе 2009 года стоил около 500 рублей, а сейчас — 2,5 тыс.
Что касается памятных монет, то их стоимость слабо зависит от цен на металл. Гораздо важнее тираж или внезапно выявившиеся особенности конкретного выпуска. Поэтому и цены на монеты могут меняться непредсказуемо. Но в любом случае дешевле они не становятся почти никогда.
Как купить?
И инвестиционные, и памятные монеты можно купить в большинстве коммерческих банков. Их список приведен на сайте Центрального банка РФ. Каждый банк устанавливает свою цену на монеты, поэтому имеет смысл изучить несколько предложений, чтобы выбрать оптимальное.
Также их можно приобрести в специализирующихся на нумизматике магазинах или у частных продавцов. Но в этом случае лучше подстраховаться и привлечь на помощь знающего человека, чтобы не стать жертвой обмана, приобретя монету по завышенной цене.
Как продать?
С продажей дело обстоит сложнее, чем с покупкой. Во-первых, далеко не все банки даже из продающих монеты выкупают их у граждан обратно. Во-вторых, те кредитные организации, которые все-таки принимают их у населения, делают это по цене заметно ниже, чем продают сами. Разница в некоторых банках может доходить и до 70%.
Кроме того, если гражданин решил продать монету раньше чем через три года после покупки, ему предстоит еще и заплатить 13% НДФЛ.
Продать монеты можно коллекционерам. Но и здесь необходимо проявлять осмотрительность и не совершать сделки, если что-то в потенциальном покупателе вызывает подозрение.
Или лучше купить слиток?
Помимо монет можно рассматривать и вариант с приобретением слитка драгоценного металла. Но такая инвестиция представляется еще более долгосрочной. Дело в том, что при покупке слитка покупатель должен заплатить 20% НДС. То есть, чтобы отбить вложения, нужно ждать, когда драгоценный металл подорожает минимум на эту же сумму. Кроме того, на стоимость слитка существенно влияет его состояние, и любая самая легкая царапина сильно обесценивает его.
Можно ли расплачиваться монетами из драгметаллов в магазине?
Теоретически можно. Они считаются законным платежным средством, и именно поэтому при их покупке не надо платить НДС, как в случае со слитком. Но принимать их магазин обязан по номиналу. Поэтому желающих расплатиться за продукты золотыми или серебряными рублями не находится.
Можно ли вкладываться в иностранные инвестиционные монеты?
Можно. У нумизматов или заказать по специальным каталогам. К наиболее популярным иностранным инвестиционным монетам можно отнести те, которые входят в американский "список IRA" — перечень монет, в которые разрешено инвестировать средства будущих пенсионеров. Это монеты разных стран: от КНР ("Китайская панда") до Канады ("Кленовый лист"). Объединяет их многолетнее высокое качество производства и отличная международная ликвидность. Также в список входят американские "Золотой орел" и "Баффало", британские "Британия", "Звери королевы" и "Лунар", австралийский "Золотой самородок / Кенгуру" (двойное название связано с тем, что изначально на монете изображался самородок как символ страны, а с 1989 года чеканится другой символ — кенгуру) и австрийский "Венский филармоникер" — единственная монета, номинированная в евро, которая считается платежным средством только внутри Австрии.
Отдельно необходимо сказать про южноафриканский "Крюгерранд", выпускающийся с 1967 года. Эта монета не входит в список IRA, потому что не имеет официального номинала. Однако именно она считается первой международной инвестиционной монетой в мире и потому чрезвычайно востребована на рынке.
Евгений Мазин