Подростки отравились медицинским препаратом в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 8 июня. /ТАСС/. Следователи проводят доследственную проверку после отравления трех подростков лекарственным препаратом в Тюменской области, рассказали журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Тюменской области проводится процессуальная проверка по факту отравления медицинским препаратом тремя несовершеннолетними в Тобольске", - говорится в сообщении.

По версии специалистов, подростки 2004, 2005 и 2006 годов рождения, находясь в одной из квартир в Тобольске, употребили лекарственное средство, в результате чего произошло отравление. Несовершеннолетних госпитализировали в реанимационное отделение ГБУЗ ТО № 3 города, где по настоящее время им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Следствие опрашивает очевидцев, родных и близких подростков. С целью установления степени тяжести вреда здоровью назначили проведение судебно-медицинских экспертиз. По результатам которых примут процессуальное решение, уточнили в СК.

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области сообщили, что "прокуратура Тюменской области поручила Тобольскому межрайонному прокурору провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и надлежащего исполнения родителями (опекуном) своих обязанностей". В ведомстве добавили, что при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.