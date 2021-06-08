В Омской области выделили 2 млн рублей пострадавшим от пожара жителям деревни Каракуль

ОМСК, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Омской области выделило 2 млн рублей на оказание разовой материальной помощи жителям деревни Каракуль, где перешедший с камыша ландшафтный пожар уничтожил в начале мае 14 из 33 жилых домов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

6 мая в деревне Каракуль Большереченского района Омской области вспыхнул пожар, который уничтожил 25 строений, в том числе 14 из 33 жилых домов. Основной версией причины пожара является переход огня на поселение с горевшего камыша. В отношении главы Уленкульского сельского поселения, в которое входит деревня, возбуждено уголовное дело по статье "Халатность" УК РФ.

"Разовую материальную помощь получат жители деревни Каракуль Большереченского района, где 6 мая произошел крупный пожар. Пять собственников домов, пострадавших от пожара, получат выплаты в размере 300 тыс. рублей. По 100 тыс. рублей выплатят пятерым гражданам, прописанным в сгоревших домах", - сообщила пресс-служба.

В пресс-службе Министерства региональной безопасности Омской области ТАСС уточнили, что компенсации были выделены тем пострадавшим, которые подали заявления об оказании помощи. Всего же на поддержку пострадавших от пожаров жителей региона было выделено из резервного фонда 4 млн 475 тыс. рублей - эти средства будут распределены между 51 жителем 16 районов области.

В Омской области в мае, когда в регионе установилась сухая жаркая ветреная погода, сложилась напряженная пожарная обстановка. В большинстве из 32 районов области был введен четвертый, высокий класс пожарной опасности, на территории девяти районов - пятый, максимальный класс пожарной опасности. По данным МЧС, по состоянию на 13 мая в Омской области было зарегистрировано более 6 тыс. термических точек, что в два раза превышало показатели прошлого года.