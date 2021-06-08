На Урале представили сайт с историями об участниках Великой Отечественной войны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Сайт с историями об участниках Великой Отечественной войны на основе семейных архивов жителей Свердловской области представили в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге. Информация собрана в рамках проекта "20/06. Великая Отечественная война в истории семьи". Ее представили в виде мультимедийных лонгридов, передает корреспондент ТАСС.

Молодежи Свердловской области предложили рассказать о своих родных - участниках Великой Отечественной войны. Более сотни человек из разных городов региона прислали свои эссе, из которых отобрали лучшие. Участникам проекта специалисты "Ельцин Центра" помогли в сборе информации и создании мультимедийного продукта.

В результате подготовили восемь лонгридов на основе семейных архивов, историй и воспоминаний о войне, документов, писем, фотографий - их собрали и разместили на портале проекта - 2206.рф.

На презентации проекта о своих родных рассказали и представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов.

Директор музея Бориса Ельцина Олег Лутохин подчеркнул, что во время проекта помимо подарков участники получили хороший опыт в применении актуальных выразительных средств. "Это ваша семейная история. Это ресурс, который будет с вами навсегда, чтобы не происходило в стремительно меняющемся мире", - сказал он.

Проект реализован "Ельцин Центром" совместно с Генеральным консульством Германии в Екатеринбурге в рамках мероприятий, приуроченных к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Организаторы подготовили для участников памятные подарки. "Мы осознаем нашу ответственность в передаче памяти потомкам - памяти о том, что было, с тем, чтобы этого никогда больше не повторилось. <...> Мы в Германии поставили перед собой очень важную задачу - сформировать у молодого поколения историческую ответственность", - сказал на презентации итогов проекта генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе.