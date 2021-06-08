Более 350 приусадебных участков пострадали от подтоплений во время паводка на Алтае

БАРНАУЛ, 8 июня. /ТАСС/. Более 350 приусадебных участков, два автомобильных моста и более 20 участков дорог пострадали в Алтайском крае во время первой волны паводка 2021 года, сообщил на пресс-конференции во вторник зампредседателя правительства региона Игорь Степаненко.

"У нас ущерб по этому году незначительный. В результате повышения уровня талых вод в период первой волны половодья в зону подтопления попали территории 19 муниципальных образований. Приусадебных участков, где зафиксированы подтопления, у нас 354. Также были подтоплены 31 жилой дом и 21 участок региональных дорог, два автомобильных моста", - сказал Степаненко.

Говоря о прохождении второй волны паводка, связанной с таянием ледников в горах, Степаненко отметил, что обеспокоенность вызывает только микрорайон Затон в пригороде Барнаула.

"На данный момент риск подтоплений сохраняется по микрорайону Затон, там подтоплено 109 приусадебных участков. Группировка спасателей там развернута и усилена, организован штаб. Это уже привычные проблемы, мы надеемся, что последствий не будет. Несмотря на наш оптимизм может быть повышение уровня воды в реках Чарыш, Ануй, Бия, Обь, Катунь. В настоящий момент уровни воды во всех этих реках, кроме Оби, ниже критических отметок", - сказал Степаненко.

По его словам, объем запасов снега в горах Алтая значительно отличается в зависимости от конкретной территории: где-то значения в пределах норм, но есть участки с двойным превышением этих показателей. Пока вторая волна паводка в регионе проходит спокойно. По данным властей, это связано с отсутствием дождей и циклонов. В случае необходимости с последствиями паводка в регионе готовы бороться 17 тыс. человек и 5 тыс. единиц техники.

Всего в Алтайском крае 182 населенных пункта в 39 муниципальных образованиях подвержены различным этапам паводка. В них расположены около 16,5 тыс. жилых домов с населением около 46 тыс. человек, 86 объектов социальной сферы и инфраструктуры. Алтайский край в 2014 году пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах. В регионе был введен режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей. В 2020 году паводок прошел спокойно.