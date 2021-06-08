Путин считает, что в Европе недосмотрели за домами престарелых в период пандемии

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в социальных учреждениях в России был значительно ниже, чем в других развитых странах, в том числе европейских. На это во вторник обратил внимание президент Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с работниками социальной сферы.

"В целом по учреждениям подобного рода в РФ ситуация была гораздо лучше, чем в странах с развитыми системами медицины, в том числе и в европейских странах", - сказал глава государства, подчеркнув, что это произошло благодаря самоотверженному труду социальных работников.

"Конечно, государство старалось поддерживать вас, мы делали то, что считали необходимым и нужным, и эта помощь оказалась своевременной и востребованной, но если бы не ваше отношение к делу, такого результата точно не было бы", - обратился глава государства к своим собеседникам. По его словам, "в других странах и заболеваемость, и смертность, особенно среди людей, которые находились в домах престарелых, была значительно выше". "Вообще там смертность выше оказалась, и прежде всего в связи <...> с тем, что недосмотрели в домах престарелых. А у нас благодаря вашей работе и ваших коллег по всей территории РФ ситуация была лучше - не без трагедий, не без потерь, но все-таки лучше, чем во многих других странах", - заключил Путин.