{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Путин считает, что в Европе недосмотрели за домами престарелых в период пандемии

По словам президента, в России ситуация была гораздо лучше, чем в странах с развитыми системами медицины

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Уровень заболеваемости и смертности от COVID-19 в социальных учреждениях в России был значительно ниже, чем в других развитых странах, в том числе европейских. На это во вторник обратил внимание президент Владимир Путин в ходе встречи по видеосвязи с работниками социальной сферы.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В целом по учреждениям подобного рода в РФ ситуация была гораздо лучше, чем в странах с развитыми системами медицины, в том числе и в европейских странах", - сказал глава государства, подчеркнув, что это произошло благодаря самоотверженному труду социальных работников.

"Конечно, государство старалось поддерживать вас, мы делали то, что считали необходимым и нужным, и эта помощь оказалась своевременной и востребованной, но если бы не ваше отношение к делу, такого результата точно не было бы", - обратился глава государства к своим собеседникам. По его словам, "в других странах и заболеваемость, и смертность, особенно среди людей, которые находились в домах престарелых, была значительно выше". "Вообще там смертность выше оказалась, и прежде всего в связи <...> с тем, что недосмотрели в домах престарелых. А у нас благодаря вашей работе и ваших коллег по всей территории РФ ситуация была лучше - не без трагедий, не без потерь, но все-таки лучше, чем во многих других странах", - заключил Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
Минздрав: прививка от COVID-19 будет добровольной при внесении в национальный календарь
По словам заместителя министра здравоохранения Олега Гриднева, вакцинация против коронавирусной инфекции медицинских работников остается добровольной, несмотря на то, что они работают в очагах инфекции
Минздрав: прививка от COVID-19 будет добровольной при внесении в национальный календарь
Читать полностью