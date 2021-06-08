Количество многодетных семей в Подмосковье за 10 лет увеличилось втрое

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Порядка 86 тыс. многодетных семей зарегистрировано в Московской области. За 10 лет их количество выросло в три раза, во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.

"Количество многодетных семей в Подмосковье ежегодно увеличивается на 14%. Если в 2012 году в регионе было зарегистрировано 27,5 тыс. многодетных, то в 2021 году их количество выросло в три раза и составило 86 тыс. семей", - процитировали в министерстве слова зампреда правительства Московской области Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что стабильный рост числа многодетных семей в регионе происходит благодаря эффективных мер соцподдержки семей с детьми.

"Система мер социальной поддержки для семей с детьми ежегодно расширяется - на сегодняшний день в регионе более 30 мер. Есть и такие льготы, которые предоставляются исключительно многодетным семьям, например, выплата на школьную форму. Для удобства при оформлении удостоверения многодетной семьи родителю в личный кабинет на региональном портале государственных услуг приходит памятка, содержащая перечень региональных мер социальной поддержки вместе с активными ссылками на соответствующие электронные сервисы. Это помогает родителям разобраться в положенных льготах, а также оформить их", - добавила Каклюгина.

В пресс-службе отметили, что в текущем году на различные выплаты и пособия предусмотрено около 23 млрд рублей.