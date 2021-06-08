Путину понравилась программа "Дружные соседи", не допускающая социального одиночества

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Президент Владимир Путин пообещал поддержку развитию "серебряного волонтерства". На встрече во вторник по видеосвязи с представителями социальных организаций глава государства также похвалил программу "Дружные соседи", которую придумали в Ставропольском крае.

"Это очень важно: некоторые специалисты одиночество приравнивают к инвалидности, потому что одиночество ведет к серьезным последствиям", - отметил Путин, выслушав рассказ представителей Предгорного комплексного центра социального обслуживания населения из станицы Ессентукская Ставропольского края. Там работает программа "Дружные соседи" по профилактике социального одиночества для жителей отдаленных поселений. "То, что вы обратили на это внимание, - чрезвычайно важно, особенно уязвимая категория - это люди старших возрастов", - подчеркнул президент, поблагодарив социальных работников за такой проект.

Путин также называл "очень важным направлением развитие "серебряного волонтерства", которое нужно поддержать". "И будем это делать со стороны государства в будущем", - пообещал президент.