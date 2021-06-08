Путин считает, что акция "Мы вместе" оказалась очень востребованной в пандемию

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Движение "Мы вместе", которое было направлено на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии, оказалось в высшей степени востребованным. Такое мнение выразил президент РФ Владимир Путин во время проходящей по видеосвязи встречи с работниками социальной сферы.

Одна из участниц мероприятия, школьница из Адыгеи, рассказала о региональном ресурсном центре, в котором волонтеры трудятся вместе с соцработниками. Она также упомянула о планах выдвинуть свой проект на международную премию в сфере добровольчества "Мы вместе".

"Движение "Мы вместе" оказалось в высшей степени востребованным в сложных условиях борьбы с пандемией", - отреагировал президент.

Он напомнил, что в рамках объявленной премии проекты могут получить гранты размером до 2,5 млн рублей. Путин отметил, что сотрудники адыгейского центра также могут стать лауреатами этой премии, и выразил надежду на то, что они используют средства гранта на продолжение своего благородного дела.

Акция "Мы вместе" началась 21 марта 2020 года, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, ОНФ и ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.