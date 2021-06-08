Грантовый фонд премии "Мы вместе" в треке "Волонтеры и НКО" может превысить 100 млн рублей

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Грантовый фонд международной премии "Мы вместе" в треке "Волонтеры и НКО" может превысить 100 млн рублей. Об этом сообщил во вторник в ходе презентационного вебинара первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию, председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

"Гранты на реализацию своей инициативы в треке "Волонтеры и НКО" определены в 90 млн [рублей], плюс мы подписали соглашение, согласно которому эта сумма выросла до 100 млн [рублей]. Сейчас ведем переговоры с еще одним фондом, и сумма грантов может увеличиться", - сказал он. Метелев напомнил, что победители премии получат гранты в размере 2,5 млн рублей.

Но главной наградой для участников, убежден председатель комиссии ОП, станет национальное признание. "Это когда показывают в прямом эфире по телевизору, руководство страны отмечает ваш вклад, о вас пишут газеты и узнают жители ваших городов", - отметил он.

Кроме того, победители премии смогут пройти обучение в мастерской управления "Сенеж", а лучшие в треке "Бизнес" в следующем году бесплатно примут участие в Петербургском международном экономическом форуме. "В этом году стоимость участия в форуме достигала 1 млн рублей", - указал Метелев.

О премии

По словам Метелева, премия "Мы вместе" является ключевой в области социальных инициатив в РФ. "Премия была учреждена в прошлом году, в период пандемии, когда сотни тысяч людей объединились в проект "Мы вместе" и стали помогать как волонтеры сначала одиноким пожилым людям, потом и всем, кто нуждался", - напомнил он, уточнив, что благодаря акции 6,5 млн человек адресно получили помощь.

После этого было решено учредить одноименную премию. "Цель премии - выявить и поддержать лидеров социальных изменений, людей, которые делают что-то хорошее, полезное для других, тех, кто создает в реальности то, что помогает улучшить качество жизни других людей, животных, природы", - пояснил Метелев.

Премия "Мы вместе" посвящена достижению национальных целей развития России до 2030 года и состоит из четырех треков "Волонтеры и НКО", "Бизнес", "Медиа" и "We arе together" ("Мы вместе"). Подать заявку можно на сайте премия.мывместе.рф. Претендовать на премию могут физлица от 14 лет и представители организаций. Заявочный этап проходит с 18 мая по 5 июля. Заочная оценка работ - с 6 июля по 1 августа, эксперты выберут полуфиналистов. Полуфиналы премии состоятся на окружных фестивалях "Мы вместе" со 2 августа по 1 октября. Проекты финалистов будут оценены в ходе народного голосования, а также членами жюри с 15 октября по 5 ноября. Победителей объявят 5 декабря на форуме "Мы вместе".

Премия проходит в рамках нацпроекта "Образование" федерального проекта "Социальная активность". Ее организатор - платформа Dobro.ru, оператор - Ассоциация волонтерских центров.