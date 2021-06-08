Путин назвал очень важной раннюю помощь детям с ограничениями по здоровью

НОВО-ОГАРЕВО, 8 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает чрезвычайно важной технологию ранней помощи детям, у которых есть нарушения в развитии или серьезные проблемы со здоровьем, но которые не являются инвалидами. Такую позицию глава государства обозначил во вторник во время встречи с сотрудниками социальной сферы в режиме видеосвязи.

Эту тему на мероприятии затронула заведующая стационарным отделением Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Она рассказала, что в учреждении реализуется технология ранней помощи для детей с рождения и до трех лет, не наделенных статусом "ребенок-инвалид", но имеющих стойкие нарушения функций организма, тяжелые заболевания или задержку в развитии. Она также обратила внимание на то, что в законодательстве есть понятие "ребенок с ограниченными возможностями", и предложила заменить этот термин. По оценке врача, правильнее говорить о "детях и людях с дополнительными потребностями".

"Действительно, если есть какие-то опасения в том, что сегодняшнее состояние ребенка может перерасти в инвалидность, нужно не допустить [этого]. Очень важно вовремя вмешаться. Так что работа чрезвычайно важная", - отреагировал президент.

Он также пожелал сотрудникам центра успехов. "Постараемся поддержать вас на этом благородном пути по нескольким направлениям, в том числе и с помощью государственного финансирования", - сказал Путин.