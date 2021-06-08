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На Эйфелевой башне установили гигантский флаг

По версии издания Voltage, он размещен для тестирования видеосъемки с беспилотников в рамках подготовки к Олимпийским играм в Париже
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Описание
© AP Photo/Lewis Joly
© Петр Ларионов/ТАСС

ПАРИЖ, 8 июня. /ТАСС/. Гигантский белый флаг с геометрическими фигурами, буквами и цифрами размещен во вторник на Эйфелевой башне, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Вы заметили что-нибудь необычное на Эйфелевой башне сегодня? - обратилась с вопросом к парижанам в Twitter столичная мэрия. - Это нормально, сегодня проводятся тесты, подробности позже".

По версии сетевого издания Voltage, огромный флаг был размещен на башне для тестирования видеосъемки с беспилотников в рамках подготовки к Олимпийским играм в Париже в 2024 году.

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