На стадионе "Олимпийский" в Чебоксарах проведут реконструкцию покрытия футбольного поля

ЧЕБОКСАРЫ, 8 июня. /ТАСС/. Натуральное покрытие футбольного поля на стадионе "Олимпийский" в Чебоксарах прошьют синтетической нитью. Работы по обновлению газона планируют завершить до начала ноября 2021 года, сообщает во вторник пресс-служба правительства Чувашии.

"Натуральный газон на стадионе "Олимпийский" будет прошиваться синтетической нитью на глубине не менее 15 см. Система укрепит травяное покрытие, обеспечит его устойчивость при более высоких игровых нагрузках. Кроме того, благодаря полиэтиленовым нитям газон станет мягче, и играть на нем будет комфортнее", - пояснили в пресс-службе.

Стадион "Олимпийский" был включен в перечень тренировочных площадок чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 году. В рамках подготовки к ЧМ стадион полностью реконструировали, были также обновлены беговые дорожки, трибуны, раздевалки, конференц-зал и зал совещаний, входная группа и система освещения, а территория стадиона была благоустроена, здесь появились видеонаблюдение и необходимая техника для обслуживания футбольного поля.

"В Чувашии развитию футбольной инфраструктуры в последние годы уделяется особое внимание, так как этот вид спорта является одним из самых массовых в регионе. Благодаря участию республики в реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" на территории стадиона "Олимпийский" в 2020 году была проведена масштабная реконструкция еще одного футбольного поля, которая находится на балансе республиканской школы футбола. В настоящее время в малых городах и районных центрах республики идет строительство восьми полноразмерных футбольных стадионов с искусственным газоном", - добавил министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров, слова которого приводит пресс-служба.