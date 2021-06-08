В Петербурге подготовили более 6,5 тыс. неинфекционных коек на время Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Больницы Санкт-Петербурга на время чемпионата Европы по футболу подготовили 6,5 тыс. коек общего профиля. Также рядом со стадионом и фан-зонами будут дежурить более 500 сотрудников скорой помощи, сообщили во вторник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

"Городским комитетом по здравоохранению утвержден регламент по медицинскому обеспечению проходящих в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу. Подготовлены более 6,5 тыс. коек в неинфекционных стационарах и 350 обсервационных коек в пансионате "Балтиец", - говорится в сообщении. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, речь идет о койках общего профиля на случай сердечных заболеваний, переломов и прочего.

Кроме того, предусмотрена работа медицинских пунктов, мобильных медицинских бригад и бригад скорой медицинской помощи внутри периметра стадиона "Газпром Арена", на прилегающих к нему территориях, на базах команд, в предматчевых гостиницах, на тренировочных площадках и в фан-зонах. Будут задействованы 563 работника скорой медицинской помощи.

О койках для пациентов с коронавирусом

Медицинские учреждения города развернут и дополнительные койки для пациентов с коронавирусом.