В Петербурге подготовили более 6,5 тыс. неинфекционных коек на время Евро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Больницы Санкт-Петербурга на время чемпионата Европы по футболу подготовили 6,5 тыс. коек общего профиля. Также рядом со стадионом и фан-зонами будут дежурить более 500 сотрудников скорой помощи, сообщили во вторник в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.
"Городским комитетом по здравоохранению утвержден регламент по медицинскому обеспечению проходящих в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы по футболу. Подготовлены более 6,5 тыс. коек в неинфекционных стационарах и 350 обсервационных коек в пансионате "Балтиец", - говорится в сообщении. Как пояснили ТАСС в пресс-службе, речь идет о койках общего профиля на случай сердечных заболеваний, переломов и прочего.
Кроме того, предусмотрена работа медицинских пунктов, мобильных медицинских бригад и бригад скорой медицинской помощи внутри периметра стадиона "Газпром Арена", на прилегающих к нему территориях, на базах команд, в предматчевых гостиницах, на тренировочных площадках и в фан-зонах. Будут задействованы 563 работника скорой медицинской помощи.
О койках для пациентов с коронавирусом
Медицинские учреждения города развернут и дополнительные койки для пациентов с коронавирусом.
"В преддверии футбольных матчей EURO - 2020 для соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности", - сообщает пресс-служба вице-губернатора города.
Как рассказали в пресс-службе, с прошлой недели начался прием больных в седьмом павильоне "Ленэкспо" - здесь развернуты 705 коек. С конца недели в павильоне будут открыты еще 295 коек. Ранее работал только один павильон "Ленэкспо" на 295 коек. Также мощность временного инфекционного госпиталя в пансионате "Заря" увеличена до 660 мест. В конце недели 900 коек на основной площадке Госпиталя для ветеранов войн также будут перепрофилированы для оказания помощи пациентам с COVID-19.
Всего в городе сейчас развернуто около 7 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.
По последним данным, в Петербурге выявили 446 427 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 413 956 человек, умерли 14 669. За последние сутки в городе выявили 846 случаев заражения.
О чемпионате
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге состоятся семь игр: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.