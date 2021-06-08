Водовод длиной 40 км планируют провести в Ульяновск из Кузоватовского района области

УЛЬЯНОВСК, 8 июня. /ТАСС/. Ульяновские власти планируют построить водовод протяженностью 40 км из Кузоватовского района в областной центр, чтобы обеспечить жителей правобережья Ульяновска качественной питьевой водой. Об этом во вторник сообщил журналистам врио губернатора региона Алексей Русских.

"Еще в советское время был такой проект строительства водовода из Кузоватовского района. Там найдено месторождение чистейшей воды, которой хватит лет на сто. Вопрос лишь только в том, чтобы построить водовод длиной порядка 40 км", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Русских добавил, что силами региона решить эту задачу очень сложно. "Мы обратились к премьер-министру [Михаилу Мишустину] и к Александру Александровичу [Козлову, министру природных ресурсов и экологии РФ], к Максиму Борисовичу [Егорову, заместителю министра строительства и ЖКХ РФ] помочь нам эту проблему решить. Коллеги глубоко прониклись этой проблемой. И сейчас мы начнем искать механизмы, чтобы этот водовод у нас в ближайшее время заработал", - пояснил врио губернатора.

Он также добавил, что на данный момент в правобережье Ульяновска есть проблема водоснабжения. "Сегодня правый берег, а это около 400 тыс. жителей Ульяновской области, употребляет воду, которая берется из Волги. Она глубоко хлорирована, что, соответственно, не очень благоприятно влияет на здоровье и на здоровье наших детей", - отметил Русских.

Как сообщил журналистам заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров, при возможности часть средств на проект будет привлечена за счет программы "Чистая вода". "Сейчас правительство РФ разрабатывает различные меры поддержки субъектов РФ в части выделения денежных средств на возвратной основе, то есть здесь надо будет посчитать экономику. <…> Я думаю, что мы хороший проект сделаем, и жители Ульяновска получат качественную питьевую воду", - уточнил Егоров.