СМИ: представители коренных народов Канады поедут в Ватикан за извинениями Папы Римского

ОТТАВА, 8 июня. /ТАСС/. Представители канадских коренных народов собираются поехать в Ватикан, чтобы получить извинения Папы Римского за негативную роль Римско-католической церкви в управлении школами для детей индейцев в Канаде. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC со ссылкой на двух лидеров объединения представителей коренных народов североамериканской страны.

По их данным, такая поездка планируется в ноябре. В настоящее время этот вопрос прорабатывается с представительством Римско-католической церкви в Канаде. Коренные жители североамериканской страны считают извинения Папы Римского важной частью их примирения с потомками европейцев, которые, как они утверждают, несправедливо обходились с их предками.

На прошлой неделе канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что Римско-католическая церковь должна признать ответственность за ту роль, которую сыграла в организации школ для детей представителей коренных народов Канады, куда насильно забирали несовершеннолетних. Он также напомнил, что в 2017 году во время встречи с главой Ватикана Папой Римским Франциском призывал его принести извинения коренным народам Канады. Премьер добавил, что Оттава уже принесла извинения коренным народам Канады за действия прошлых правительств в связи с функционированием данных учебных заведений и что "Римско-католическая церковь, Ватикан, [также] должна извиниться".

В конце мая стало известно, что на территории бывшей школы для детей индейцев в городе Камлупс (провинция Британская Колумбия) в ходе раскопок были обнаружены захороненные останки 215 несовершеннолетних. Эта школа функционировала с 1890 по 1969 год и была одной из самых крупных в Канаде. Эти новости шокировали канадскую общественность, которая потребовала от властей провести подобные раскопки на территориях всех бывших учебных заведений для коренных народов, последнее из которых закрылось в 1996 году. Также звучали призывы к Римско-католической церкви опубликовать документы, которые бы позволили обнаружить такого рода захоронения и другую документацию резидентских школ.

В 1876 году в Канаде был принят Акт об индейцах, который, в частности, предусматривал изъятие земель коренных народов страны под нужды федерального правительства. В 1884 году в него были внесены дополнения о создании специальных школ, которые получили название резидентских. В эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью интеграции их в канадское общество. Согласно статистике, из 150 тыс. учеников от побоев и болезней умерли не менее 3,2 тыс. Управлением этими учебными заведениями в том числе занималась Римско-католическая церковь.

В 2017 году Трюдо принес официальные извинения коренным жителям страны, которые пострадали во время обучения в этих школах. Власти также согласились выплатить 800 млн канадских долларов (тогда $638 млн) пострадавшим.