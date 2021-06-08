В Тверской области прошли торжества в честь 500-летия обретения мощей Макария Калязинского

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Цикл мероприятий, посвященных 500-летию обретения мощей Макария Калязинского, завершился во вторник в городе Калязине Тверской области проведением литургии, праздничным концертом и премьерным показом историко-документального фильма о жизни святого. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Торжества в Калязине начались с Божественной литургии на площади перед церковью Вознесения Господня. Литургию возглавил управляющий делами Московской Патриархии, митрополит Воскресенский Дионисий в сослужении архиереев Русской православной церкви и духовенства Тверской митрополии", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

На набережной Волги, по данным пресс-службы, состоялся праздничный концерт "Свет души" с участием Московского камерного мужского хора "Пересвет", Ансамбля колокольной музыки "Колокола России" (Москва), творческих коллективов Тверской области. "Преподобный Макарий стал вдохновителем патриотического и нравственного подъема, который привел к укреплению нашего государства. Мы храним наследие святого Макария Калязинского, чтим заложенные им традиции", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

В Калязинском Доме культуры прошел премьерный показ историко-документального фильма о святом Макарии Калязинском, который, как сообщалось, к юбилейной дате снял режиссер народной киностудии "Орнамент" Сергей Козлов при поддержке "Тверьгосфильмофонда". "Одним из событий этого дня стало торжественное гашение маркированного конверта с изображением памятника святому Макарию. Конверт выпущен тиражом 250 тыс. экземпляров Управлением федеральной почтовой связи при поддержке правительства Тверской области", - отметили в пресс-службе, добавив, что суммарно в праздновании юбилейной даты приняли участие более 5,5 тыс. человек.

Праздничные мероприятия к 500-летию обретения мощей Макария Калязинского начались 6 июня в городе Кашине, где участник крестного хода прошли "Макарьевой тропой" - повторили путь, который, согласно преданиям, в древние времена преодолевал сам тверской святой. 7 июня в Калязине одним из главных событий стал гала-концерт межрегионального фестиваля духовной и светской музыки "Пробуждение души".

Макарий Калязинский (1400-1483) является уроженцем села Грибково (Кожино), расположенного недалеко от города Кашина под Тверью. Возле села он создал монастырь и стал его игуменом, был известен как целитель, пророк, подвижник. Обретение мощей Макария Калязинского произошло 8 июня (26 мая по старому стилю) 1521 года, на Московском Соборе 1547 года он был причислен к лику святых.