Суд Петербурга вернул в прокуратуру без рассмотрения иск о запрете видео Dolce & Gabbana

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге оставил без рассмотрения и вернул в прокуратуру иск о запрете двух видеороликов в официальном Instagram бренда Dolce & Gabbana, который был подан из-за пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга сегодня вернул прокурору административное исковое заявление о признании информации, распространяемой в Instagram Dolce & Gabbana, запрещенной к распространению на территории РФ. Имеющиеся недостатки в установленный срок устранены не были", - говорится в сообщении.

Исковое заявление от прокуратуры с требованием признать запрещенным к распространению в России контентом два видео в Instagram в официальном аккаунте Dolce & Gabbana поступило в этот суд в мае.

Позже со ссылкой на ответ МВД России на запрос депутата Госдумы Михаила Романова, который имеется в распоряжении ТАСС, сообщалось, что в марте главком МВД России по Московской области возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.21 ("Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних") КоАП РФ из-за роликов в аккаунте модного бренда.