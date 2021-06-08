Власти Ленобласти рекомендовали Росимуществу решить ситуацию в Кузьмолово до 1 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Ленинградской области рекомендовало управлению Росимущества до 1 августа поставить на баланс Радиационный комплекс в Кузьмолово во Всеволжском районе региона. Соответствующее постановление опубликовала пресс-служба областного правительства.

"Рекомендовать МТУ [Межрегиональное территориальное управление] Росимущества и ФГУП "РНЦ "Прикладная химия" принять меры по закреплению на баланс имущества, не вошедшего в уставной капитал, за специализированным пользователем в срок до 1 августа 2021 года", - говорится в постановлении.

В документе управлению также рекомендуется в течение этого времени обеспечить содержание и охрану территории комплекса.

Ранее сообщалось, что 8 июня на территории Кузьмоловского городского поселения властями региона был введен режим повышенной готовности из-за возможности загрязнения радиацией на Радиационномом комплексе. Отмечалось, что решение о введении режима является техническим: в ходе приватизации имущества, ранее принадлежащего ФГУП "РНЦ "Прикладная химия", склад с материалами производства с радиоактивным следом не был включен в перечень объектов приватизации. Ситуация не представляет опасности для жителей поселения.

Зона контроля включает территорию Радиационного комплекса и прилегающую территорию в радиусе 1 км. В случае необходимости специалисты будут круглосуточно там дежурить. Введены постоянный контроль и отбор проб, задействованы датчики мониторинга радиационной обстановки в Кузьмолово.