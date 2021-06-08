В кабмине заявили, что почти все образовательные организации в России обеспечены охраной

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Почти все образовательные организации, относящиеся к сфере ведения Минпросвещения РФ, обеспечены охраной, следует из доклада правительства о реализации государственной политики в сфере образования в 2020 году, опубликованного во вторник на сайте кабмина.

К началу 2020 -2021 учебного года был проведен мониторинг оценки готовности объектов образовательных организаций. Так, паспорта безопасности разработаны во всех организациях, относящихся к установленной сфере деятельности Минпросвещения России.

"В целях выполнения требований по антитеррористической защищенности практически все образовательные организации обеспечены охраной", - говорится в докладе.