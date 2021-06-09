Опрос: только 2% россиян хотят провести отпуск в этом году за рубежом

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более 30% россиян не собираются уезжать в отпуск в 2021 году, желание отдохнуть в зарубежной поездке выразили лишь 2% граждан, говорится в данных исследования холдинга "Ромир", поступивших в ТАСС.

"Каждый третий россиянин (35%) не собирается куда-либо уезжать, а планирует остаться дома. Преимущественно, об отсутствии планов заявили соотечественники от 60-и лет и старше (47%), а также респонденты с низким доходом (51%)", - говорится в сообщении холдинга. По сравнению с прошлым годом планирующих провести отпуск дома стало меньше на 5% - "домашних планов" в 2020 году придерживались 40% россиян, отмечают исследователи.

Чуть меньше респондентов (30%) ответили, что проведут свободные от работы дни на даче или в гостях у родственников, 15% респондентов пока ничего не планировали.

Отпуск в туристической поездке по России в этом году привлекает 10% россиян. "Чаще других этот вид отдыха выбрали соотечественники с высоким доходом (22%). Отмечается тенденция на повышение популярности данного вида отдыха в сравнении с прошлым годом (в 2020 году путешествие по России планировали 7% граждан)", - сообщает "Ромир". Отпуск на одном из российских морских курортов планируют 8% граждан, доля подобных ответов наиболее высока среди респондентов из Северо-Кавказского федерального округа (22%). Что касается зарубежных поездок, такое желание отмечено у 2% опрошенных, чаще других провести отпуск за рубежом планируют люди в возрасте от 25 до 44 лет.

В среднем россияне намерены потратить на отдых 53 тыс. 325 рублей. Затраты в 20-40 тыс. рублей из расчета на одного человека планируют 32% респондентов, от 40 до 60 тыс. рублей - 29%. Более скромных трат ожидают 12% россиян (10-20 тыс.). Потратить 60-80 тыс. рублей на человека готовы 11% россиян, 80-100 тыс. и свыше 100 тыс. рублей - по 8% респондентов соответственно.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности во всех федеральных округах.