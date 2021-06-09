Комитет Думы одобрил ко II чтению запрет на публичную демонстрацию изображений нацистов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на заседании в среду рекомендовал палате принять во втором чтении депутатский законопроект о запрете на публичную демонстрацию изображений лиц нацистских военных преступников.

Документом с учетом поправок ко второму чтению предлагается установить запрет на использование, в том числе публичное демонстрирование "являющихся экстремистскими материалами изображений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала... как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах". Исключение предлагается сделать для случаев, при которых "формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма". Текст поправок есть в распоряжении ТАСС.

В исходной редакции законопроекта при этом предлагалось запретить демонстрацию изображений конкретных "лиц, признанных виновными в совершении преступлений в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов".

Одновременно одобренными к принятию поправками предлагается отнести к экстремистским материалам "выступления, изображения руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала", а также руководителей организаций, сотрудничавших с ними.

Поправки предложены в законы "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности". Законопроект был внесен в Госдуму в 2020 году группой депутатов во главе с председателями комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым.