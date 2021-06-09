СМИ: Хайнань планирует к 2030 году создать надежную сеть по защите окружающей среды

ХАЙКОУ /Китай/, 9 июня. /ТАСС/. Администрация южнокитайской провинции Хайнань к 2030 году планирует сформировать надежную систему защиты окружающей среды путем внедрения современных методов и передовых технологий, а также эффективных правовых норм и новых юридических рычагов воздействия. Об этом со ссылкой на местные власти сообщила газета "Хайнань жибао" .

По данным издания, одна из главных задач государственной стратегической программы, к реализации которой хайнаньские власти приступили еще в 2014 году, - обеспечить многообразие животного мира и "в допустимых пределах" расширить ареал обитания диких животных. Как отмечается, также компетентные органы будут проводить ознакомительную и воспитательную работу среди местного населения и приезжих туристов, чтобы у них выработалось "более объективное и толерантное отношение к природе".

Как уточнило руководство провинции, важным направлением в работе по защите экологии станет международное взаимодействие и обмен опытом с другими странами. Ключевым принципом такого сотрудничества, как подчеркивается, станут "обоюдно выгодные решения по охране окружающей среды".

Одна из важных задач на ближайшее десятилетие, которые власти поставили перед экологами, - обеспечить сохранность мангровых лесов. Согласно подсчетам специалистов, в КНР более 90% видов этих вечнозеленых деревьев, произрастающих в прибрежной полосе, встречается на Хайнане.

"Существуют прямые и косвенные причины, приводящие к снижению многообразия и исчезновению животных, а также растений, - уточнил проблематику экологичного развития департамент по защите окружающей среды провинции. - В первом случае это чрезмерно активный выпас скота, вырубка лесов и охота, в том числе браконьерство. Во втором мы имеем дело с недостаточной осведомленностью населения, зачастую имеющего низкий уровень благосостояния, с недостаточно развитыми правовыми нормами, с отсутствием продуктивного взаимодействия на межведомственном уровне".

Согласно официальным данным, на Хайнане насчитывается более 4,6 тыс. видов растений - примерно 15% из списка флоры Китая. Около 500 из них встречаются преимущественно на территории острова. Кроме того, здесь обитает порядка 700 видов наземных позвоночных животных. С 1976 года в регионе было создано 10 заповедников национального уровня, из них самые известные - Цзяньфэнлин и Ингэлин - расположены в западной части провинции.