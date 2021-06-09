В Хорватии провели инспекцию почти 38 тыс. зданий, поврежденных из-за землетрясения

ЗАГРЕБ, 9 июня. /ТАСС/. Профильные службы Хорватии провели инспекцию более чем 37,7 тыс. поврежденных в результате землетрясения в конце прошлого года зданий в Сисачко-Мославачкой жупании (административно-территориальная единица страны) в центральной части Хорватии. Об этом сообщило в среду национальное информационное агентство HINA.

По его данным, всего в списке заявленных в качестве поврежденных в результате стихии строений фигурируют более 39,8 тыс. зданий.

В результате проведенной инспекции, более 400 зданий признаны непригодными для проживания, относительно более 3,7 тыс. построек необходима организация более детальной проверки, и проживание в них временно запрещено. Пригодными для дальнейшей эксплуатации считаются менее 17 тыс. зданий, остальные объекты недвижимости в той или иной степени нуждаются в ремонте.

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Хорватии 29 декабря 2020 года. Эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от Загреба. Очаг залегал на глубине 5 км. Погибли семь человек. С того времени в Хорватии фиксировалось продолжение сейсмоактивности, всего было зарегистрировано более 700 подземных толчков магнитудой от 2 до 5,0.

В результате удара стихии были повреждены или полностью разрушены десятки тысяч построек, в том числе жилых домов. В регионе до сих пор продолжаются работы по восстановлению жилых зданий для населения.