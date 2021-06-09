Дума приняла закон об оперативном изъятии фальсифицированных медизделий

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об оперативном изъятии контрафактной, недоброкачественной и фальсифицированной продукции медицинской промышленности, в том числе из учреждений здравоохранения.

Документ был внесен в нижнюю палату кабмином в феврале, изменения будут прописаны в законе "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Устанавливаются обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля за обращением медицинских изделий. В частности, закон обязывает владельцев фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медицинских изделий нести расходы, связанные не только с уничтожением таких медицинских изделий, как это происходит сегодня, но и с их изъятием из обращения.

Документ позволит правительству РФ устанавливать порядок изъятия медицинских изделий, находящихся в обороте с нарушением законодательства. Недоброкачественные и фальсифицированные медизделия подлежат изъятию из обращения и уничтожению на основании решения владельца медицинских изделий, решения Росздравнадзора или решения суда, а контрафактные медицинские изделия подлежат изъятию из обращения и уничтожению по решению суда.

Новые нормы также обязывают владельцев фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медицинских изделий возмещать расходы, связанные с изъятием из обращения таких медицинских изделий.