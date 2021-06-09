Лагеря дневного пребывания в Улан-Удэ закрыли из-за сложной эпидобстановки

УЛАН-УДЭ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Бурятии приняли решение о закрытии лагерей дневного пребывания в Улан-Удэ и ряде районов Бурятии из-за сложной эпидобстановки из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе республиканского правительства.

"В городе Улан-Удэ и в районах, где наблюдается наибольший рост заболеваемости, будет приостановлена работа лагерей дневного пребывания. Такая мера введена по итогам заседания республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе.

На период приостановления приема в лагеря дневного пребывания детям из семей в трудной жизненной ситуации будут предоставлены продуктовые наборы.

Также по решению штаба будет приостановлена работа палаточных лагерей. Стационарные детские лагеря продолжат работу с условием приема детей с отрицательными анализами на COVID-19. Ранее в правительстве региона сообщили, что отменены и школьные выпускные вечера.

По словам главного государственного санитарного врача по Республике Бурятия Сергея Ханхареева, в регионе зарегистрированы случаи заболевания в лагерях дневного пребывания. "Во всех случаях был занос инфекции, - приводятся его слова. - Проведены эпидемиологические расследования по всем случаям, организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Заболевшие своевременно изолированы и получают лечение. Контактные лица также изолированы по месту жительства и находятся под медицинским наблюдением".

Рост числа инфицированных в Бурятии начался в конце мая. Если в первых числах мая ежесуточно регистрировали около 25 новых случаев заражения, то в последние дни - около 110.

Всего в республике зарегистрировано 39 484 лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19, из них 110 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 390 пациентов, занятость коечного фонда составляет 88,4%. Медики разворачивают дополнительные койко-места для лечения пациентов с COVID-19.