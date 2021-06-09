Лавров призвал избегать политизации при изучении причин происхождения коронавируса

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен в необходимости развития международного сотрудничества в вопросе изучения причин возникновения коронавируса, но призывает не политизировать ситуацию.

"Я убежден, что нужно продолжать эту работу, но продолжать ее без политизации, потому что попытки политизировать ситуацию вокруг COVID-19 есть. Это часть того, что отражает стремление ряда стран все-таки действовать методами недобросовестной конкуренции", - сказал он на форуме "Примаковские чтения".

"А нужно развивать широкое транспарентное международное сотрудничество по продолжению изучения причин его возникновения", - добавил Лавров.

Взаимопомощь при пандемии

Министр иностранных дел России заявил, что в пандемия коронавирусной инфекции стала тестом на настоящую дружбу среди стран мира.

"В целом, конечно, пандемия коронавирусной инфекции создала беспрецедентный вызов. Она стала тестом на настоящую дружбу", - сказал он.

"Друг познается в беде - это известно. Но целый ряд государств решил своими вакцинами не делиться, и такой подход, наверное, неправомерен, особенно в условиях взаимозависимости, глобализации, но и с точки зрения общечеловеческой морали и нравственности", - продолжил Лавров.

Министр привел в пример сотрудничество с Индией в борьбе с пандемией и напомнил, что Россия в течение последних месяцев организовала несколько достаточно крупных поставок гуманитарной медицинской помощи Индии. "Надеемся, что этими и другими шагами и совместными усилиями мы сможем как можно скорее справиться с этой тяжелой болезнью, защитить здоровье наших граждан", - указал министр.