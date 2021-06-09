Дума расширила возможности для проведения онлайн-собраний гражданско-правовых сообществ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, направленный на расширение возможностей граждан для дистанционного участия в собраниях гражданско-правовых сообществ.

Новые нормы распространятся на собрания любых гражданско-правовых сообществ, включая собрания акционеров, участников хозяйственных обществ и товариществ, конференции и съезды корпоративных некоммерческих юридических лиц, советов директоров, попечительских советов, правлений юридических лиц, коллективов собственников, в том числе недвижимости, собственников земельных долей, кредиторов в банкротстве, владельцев облигаций. Изменения вносятся в Гражданский кодекс РФ.

До принятия закона заседания и собрания, которые прошли в режиме видео-конференц-связи, могли рассматриваться, как проведенные с нарушением правил. Теперь Госдума уточнила, что заседания собраний всегда являются очными, при этом участники могут присутствовать на заседании лично, а могут участвовать дистанционно. Такие решения будут считаться "принятыми путем голосования на очном заседании собрания".

Члены гражданско-правового сообщества могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно идентифицировать их личность. Когда очное собрание не проводится, а участникам рассылаются документы для голосования так называемым опросным путем, то речь идет о заочном голосовании. Решения, принятые на таком собрании, будут считаться решениями, "принятыми путем заочного голосования".

В числе реквизитов протокола, наряду с местом проведения очного собрания, закрепляется также способ дистанционного участия членов сообщества в заседании. Если используется смешанный формат - указывается и место, где физически присутствовали некоторые участники, и способ дистанционного участия остальных. Вводится возможность подтверждения принятия решения собрания не только с помощью письменного протокола, но и протокола в виде электронного документа.

Как отметил ранее один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, "изменения позволят внести дополнительный вклад в создание правовых условий для развития цифровой экономики, обеспечить удобные формы взаимодействия при проведении собраний участников различных сообществ". Закон вступит в силу уже с 1 июля 2021 года.