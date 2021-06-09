Миссия женщин в новой реальности станет темой Третьего евразийского женского форума

ОРЕНБУРГ, 9 июня. /ТАСС/. Глобальная миссия женщин в новой реальности станет ключевой темой для обсуждения на площадках Третьего евразийского женского форума. Об этом сообщила в среду сенатор Елена Афанасьева, зачитывая приветственный адрес заместителя председателя Совета Федерации Маргариты Кареловой участницам форума "Деловая весна" в Оренбурге.

Евразийский женский форум пройдет 13-15 октября в очном формате в Санкт-Петербурге.

"Активное включение женщин в обсуждение вопросов наставничества, создание условий для профессионального и творческого развития молодых женщин, укрепление взаимовыгодных связей между регионами - важное направление подготовки Третьего евразийского женского форума, тема которого будет "Женщины: глобальная миссия в новой реальности". Учитывая, что в рамках Совета Федерации работает Совет евразийского женского форума, он огромное внимание уделяет развитию проектов наставничества, женского лидерства, женского предпринимательства. Обсуждение данных тем в рамках вашего форума будет полезно для нашей совместной работы", - сказано в приветственном адресе.

Афанасьева в ходе пленарного заседания "Деловой весны" напомнила, что первый Евразийский форум прошел в 2015 году под девизом "К миру, гармонии и социальному благополучию", а в 2018 году организаторы выбрали тему "Женщины за глобальную безопасность и устойчивое развитие". Тему 2021 года она назвала созвучной с темой женского форума в Оренбурге "Деловая весна", где собираются женщины - предприниматели или желающие начать свой бизнес девушки.

"В этом году будет выездное заседание "женской двадцатки", сессия ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), сессия ООН по вопросам образования, науки и культуре (ЮНЕСКО), сессия Всемирного банка, заседание делового женского альянса БРИКС, саммит женщин-дипломатов, международный пул женщин - региональных лидеров", - анонсировала некоторые международные встречи Афанасьева, пригласив участниц "Деловой весны" на форум в Санкт-Петербурге, где, по ее словам, можно "обрасти" новыми деловыми связями.

Сенатор также отметила, что работу на Третьем Евразийском форуме будут вести по пяти основным направлениям. Это миссия женщин в формировании новой повестки дня мира и доверия, в социальных преобразованиях, в цифровизации и развитии экономики; миссия женщин: вместе за здоровый общество; миссия женщин: сохранение планеты, философия осознанного потребления и экологичного будущего.

Площадка Евразийского форума в Оренбурге

Кроме того, Афанасьева предложила бизнес-форум "Деловая весна" в Оренбурге в качестве площадки для Евразийского женского форума, где могли бы встречаться женщины со всех регионов Урала. Такое мнение она сообщила журналистам в кулуарах форума.

"[Оренбургская область] - один из тех редких регионов, который проводит региональный женский бизнес-форум <...> Наш бизнес-форум "Деловая весна" так органично вписался в нашу женскую повестку дня, думаю, в будущем он может стать одной из площадок Евразийского женского форума, и мы сможем охватить Урал", - сказала она.

В программе женского бизнес-форум "Деловая весна", который проходит в среду в Оренбурге, - панельные дискуссии, мастер-классы, презентации успешных кейсов предпринимательства, инновационных услуг для женского бизнеса, а также награждение победительниц областного конкурса "Женщина - руководитель года". Часть мероприятий проходит онлайн. Так участницами телемоста "Соотечественница. Женский вклад в международное сотрудничество" станут представительницы России, США, Израиля, Италии, Швеции, Китая и стран СНГ. На форум в Оренбург приехали 400 участниц, еще около 100 деловых женщин смотрят онлайн-трансляции, сообщили в пресс-службе правительства Оренбургской области.