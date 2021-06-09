Власти Новосибирской области рассказали о планах по трудоустройству подростков на лето

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют летом временно трудоустроить на 40% больше подростков, чем в аналогичный период в 2020 году. Это связано с повышенным спросом со стороны работодателей после пандемии коронавируса. Об этом сообщила в среду в пресс-центре ТАСС замминистра труда и социального развития Новосибирской области Ольга Потапова.

"На весь финансовый год мы планируем более 7 тыс. [подростков] временно трудоустроить. В летний период охват наиболее активный - около пяти тыс. <…> В прошлом году у нас было чуть более 3 тыс. в летний период трудоустроено. С учетом того, что все открылось [после пандемии] работодатели очень охотно идут на сотрудничество с центрами занятости, принимают наших ребят", - сказала Потапова.

Замминистра отметила, что средняя зарплата может составить порядка 15,5 тыс. рублей. Она добавила, что из бюджета региона на поддержку трудоустройства подростков направили более семи млн. рублей, которые пойдут на доплаты к окладу несовершеннолетних. Подросткам предлагают работу в архивах, библиотеках, рекламными агентами, воспитателями, промоутерами и другие вакансии.

Директор центра занятости населения Новосибирска Ирина Соголаева, в свою очередь, пояснила, что работы также предлагают и крупные промышленные предприятия, и технологические компании региона, такие как Новосибирский авиационный завод имени Чкалова и компания в сфере разработки цифровых геокарт "2ГИС".

"Завод имени Чкалова - это то предприятие, которое нашло возможность трудоустраивать ребят, и они работают в цехах основного производства. Безусловно, они выполняют вспомогательные работы, но, тем не менее, они видят работу производственного предприятия изнутри и это влияет потом на дальнейший выбор профессии", - рассказала Соголаева.