Единороссы внесли в Думу проект о внесудебной блокировке сайтов по продаже запрещенных БАД

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Депутаты фракции "Единая Россия" в Госдуме во главе с ее лидером Сергеем Неверовым внесли в нижнюю палату парламента законопроект о внесудебной блокировке сайтов с предложениями приобрести биологически активные добавки (БАД) к пище, торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с законодательством о качестве и безопасности пищевой продукции. Текст документа размещен в думской электронной базе в среду.

Поправки предлагается внести в законы "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и "О качестве и безопасности пищевых продуктов". "Реализация мероприятий, предусмотренных законопроектом, не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и будет иметь благоприятные экономические и социальные последствия", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.