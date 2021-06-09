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Новая детская поликлиника в Хабаровске примет пациентов в середине 2022 года

Строительно-монтажные работы планируется завершить к концу 2021 года, сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев

ХАБАРОВСК, 9 июня. /ТАСС/. Строительство новой детской поликлиники в микрорайоне Прибрежный в Хабаровске планируют завершить до конца 2021 года. Новое здание, в которое переедет нынешняя детская поликлиника № 17, откроется для первых посетителей уже в середине 2022 года, сообщил журналистам в среду врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Большой дефицит площадей в поликлинике создает трудности и самим пациентам и их родителям, и медперсоналу. Решить эту многолетнюю проблему позволит открытие новой детской поликлиники в микрорайоне Прибрежном. Строительно-монтажные работы там должны быть завершены к концу 2021 года. С учетом монтажа оборудования поликлиника сможет распахнуть свои двери для посетителей к середине следующего года", - пояснил Дегтярев.

По его словам, площади поликлиники не позволяют принимать большое число пациентов, поэтому ей сложно соблюдать в полном объеме требования по разведению потоков здоровых и больных детей при обращении за медицинской помощью, а также невозможно расширить перечень медицинских услуг для детей.

"Новая поликлиника большая, просторная, не меньше 22,5 тыс. человек сможет обслуживать из близлежащих микрорайонов. Почти 10 тыс. кв. м площади позволят расширить специализированную помощь: оборудовать рентгенологическое отделение, организовать дневной стационар, отделение неотложной помощи, кабинет охраны зрения, отделение восстановительного лечения. Предусмотрены также центр амбулаторной хирургии и аптечный пункт", - добавил Дегтярев.

Теги
РоссияДегтярев, Михаил Владимирович
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