В ОНФ раскритиковали решение властей Петербурга приостановить аренду электросамокатов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Олег Леонов выступил против решения властей Санкт-Петербурга о приостановке работы сервисов аренды электросамокатов в городе. Об этом сообщила в среду ТАСС пресс-служба Народного фронта.

"Пользователи индивидуальных средств мобильности - активные люди, они устали от того, что с ними поступают как с неразумными детьми: нельзя и все. Петербургская власть выбрала простой, но неконструктивный, несовременный путь, который не решает проблему, а глубже загоняет ее в тень", - приводятся в сообщении слова Леонова.

По его словам, власти города пошли "по привычному пути кнута без пряника". "Запретить гораздо проще, чем разбираться и стимулировать безопасное поведение. Уверен, что Москва, которая по праву считается одним из самых передовых городов мира, не станет спешить с запретами, как Питер", - добавил он.

В среду в Петербурге ряд кикшеринговых компаний приостановили аренду самокатов. Во вторник в Смольном было принято решение ограничить скорость самокатов до 10 километров в час на центральных улицах города. Действие ограничений распространяется на Невский проспект, прилегающие к нему загруженные улицы, (ул. Восстания и ул. Марата), Каменноостровский проспект и еще несколько магистралей Петроградского района.

Как сообщили ранее в СК РФ, за последний месяц Главным следственным управлением СК РФ по Санкт-Петербургу зафиксированы восемь происшествий с электросамокатами в районах города, по шести возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности") и ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"), еще по двум проводятся доследственные проверки. В СК также отметили, что ведомство направило властям города и региональному главку МВД письма с просьбами принять дополнительные меры по безопасности при езде на самокатах.