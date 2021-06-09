Тюменский госуниверситет вошел в рейтинг лучших университетов мира

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) вошел в число вузов - участников международного рейтинга QS World University Rankings 2022, заняв 801 место среди тысячи отобранных образовательных организаций. Об этом сообщила в среду пресс-служба ТюмГУ.

"В соответствии с результатами рейтинга, университет отличает высокая интенсивность научных исследований и их фокусированность. Напомним, что задача фокусировки научных исследований на фронтирные (наиболее актуальные - прим. ТАСС) темы, отвечающие глобальным вызовам, была поставлена в ТюмГУ в ходе выполнения проекта повышения конкурентоспособности "5-100". [В рейтинге] ТюмГУ находится на позиции 801-1000", - говорится в сообщении.

В число лучших вузов попали 48 российских университетов. Рейтинг был составлен на основании опроса 130 тыс. представителей академических кругов и 75 тыс. работодателей по всему миру. Эксперты также учли 14,7 млн научных публикаций и 96 млн цитирований для измерения исследовательского влияния университетов.

"Продвижение ТюмГУ в мировых рейтингах - закономерный результат планомерной политики по повышению уровня всех составляющих жизни университета: научных исследований, образования, привлечения иностранных преподавателей и студентов, кампусной политики, сотрудничества с бизнесом", - приводит пресс-служба вуза слова ректора ТюмГУ Ивана Романчука.