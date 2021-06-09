Проект "Большая Валдайская тропа" победил в международном экологическом конкурсе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 9 июня. /ТАСС/. Проект Новгородской области по продвижению туристско-рекреационного кластера "Большая Валдайская тропа" победил в международном конкурсе "Экологическая культура. Мир и Согласие", в номинации "Экотуризм". Экспертная комиссия определила 26 проектов-победителей в шести номинациях, в числе которых оказалась и Новгородская область, сообщил министр инвестиционной политики Новгородской области Денис Носачев.

"Для нас огромная честь, что проект по продвижению "Большой Валдайской тропы", которая поистине стала визитной карточкой Новгородской области, в числе лучших. Этот уникальный пешеходный маршрут протяженностью 59 км - настоящая точка входа в философию экологического туризма в регионе. Здесь уже созданы все условия для комфортного путешествия: обустроены базовые лагеря, места для стоянок, мосты через реки и деревянные настилы в труднопроходимых местах. Инфраструктура постоянно совершенствуется, а число путешественников увеличивается. Только за 2020 год тропу посетили 20 тыс. человек. Это говорит о том, что интерес к проекту только растет", - сказал Носачев.

Международный проект "Экологическая культура. Мир и Согласие" проводится неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского с 2012 года. Его цель - популяризация и поощрение инициатив, имеющих практическое применение в области формирования и развития экологической культуры и направленных на достижение целей устойчивого развития. В этом году на конкурс было представлено более 500 проектов из 62 регионов страны. "Большая Валдайская тропа" - это самый протяженный экомаршрут на Северо-Западе России, который уже успел зарекомендовать себя среди любителей пешего туризма и отдыха на природе. Его центральная часть проходит по национальному парку "Валдайский" - одной из наиболее крупных особо охраняемых природных территорий европейской части страны.

Также в министерстве инвестиционной политики региона рассказали ТАСС, что предложения в сфере активного туризма, как и экологического пользуются сейчас большим спросом и новгородские предприниматели готовят ряд проектов, которые по итогам федерального конкурса получили гранты от Ростуризма, расширяя тем самым географию туристских предложений.

Уже в этом году гостиница "Валдайские зори" обустроит прибрежную зону и запустит водный маршрут по Валдайскому озеру на каяках и сап-бордах. Комплекс "Юрьевское подворье" в Великом Новгороде готовит площадку под палаточный лагерь и в дальнейшем планирует обустройство экотропы для активного отдыха. В Любытино экоклуб "Любытино Хутор" создает тюбинговые трассы, а курорт "Старая Русса" организует на своей территории еще одну зону для активного отдыха с обустройством веревочного парка и скалодрома.

"Это говорит о том, что традиционные дестинации культурно-познавательного туризма приобщаются к активному отдыху. Даже в историческом центре Великого Новгорода в 10 минутах ходьбы от Новгородского кремля планируется организация экопарка и глэмпинга "Славенская роща", - пояснили в Мининвесте региона.