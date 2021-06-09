Эксперт: ограничение скорости до 30 км/ч в городах не должно превратиться в сбор денег

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Инициатива по снижению скорости до 30 км/ч внутри населенных пунктов не должна превратиться в дополнительный сбор денег. Об этом ТАСС сообщил председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков.

Ранее сообщалось, что Госавтоинспекция России поддержала инициативу снижения скорости на улицах городов с 60 до 30 км/ч, отметив, что делать это надо индивидуально и обоснованно для каждой улицы. "Мы знаем, что действительно есть мнение граждан - жителей ряда улиц и домов, которые заинтересованы в снижении скорости транспорта в своих микрорайонах. Но дело в том, что часть граждан заинтересована в этом, а часть будет возмущена, так как многих жителей потом начнут активно штрафовать за то, что они ездят в своем районе. Все это может привести к определенному конфликту в обществе, которого не хотелось бы допускать. Поэтому надо очень аккуратно отнестись к реализации данной инициативы, чтобы она не превратилась в дополнительный сбор денег и не создала напряжения среди жителей", - сказал он.

Также Цветков отметил, что есть уже другие решения, которые, может быть, будут более эффективны, например те же "лежачие полицейские". "Но тем не менее, инициатива требует обсуждения, так как, действительно, достаточно много есть людей, которые в ней заинтересованы, например проживающие с малолетними детьми. Поэтому разумно, если данное ограничение особенно будет касаться внутридворовой и придомовой территории", - заключил эксперт.