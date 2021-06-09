Медведев заявил, что пандемия привела к переосмыслению государственных приоритетов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Распространение коронавируса заставило государства переосмыслить приоритеты. Это произошло не только в России, но и во многих других странах, заявил в среду председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, подводя итоги выполнения предвыборной программы 2016 года на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии.

По его словам, пандемия показала, насколько важно развивать медицину и здравоохранение. "В каком-то смысле это вообще привело к переосмыслению государственных приоритетов, - заметил он. - Здесь нечего стесняться. Это произошло не только в нашей стране, это произошло во многих странах".

При этом, как пояснил Медведев, "Единая Россия" уделяла этой работе приоритетное внимание последние пять лет. По его словам, еще до пандемии партия активно занималась вопросами поддержки врачей и медицинского персонала, в том числе были введены специальные выплаты для медиков на сельских территориях. Кроме того, партия настаивала на улучшении медпомощи в малых населенных пунктах. "Благодаря нашей партии в регионы поставлено более 10 тыс. автомобилей скорой медицинской помощи", - добавил председатель "Единой России", заверив, что эта работа будет продолжена.

Политик отметил, что партия также принимала активное участие в подготовке мер по борьбе с онкологическими заболеваниями. Эти действия помогают сделать систему диагностики и лечения в этой сфере более эффективной, в том числе за счет создания современного российского оборудования и лекарств на уровне мировых стандартов, заметил Медведев.

Он также назвал важными инициативы в сфере развития паллиативной помощи. Другим важным направлением работы партии в области медицины Медведев считает продвижение ценностей здорового образа жизни.

Пандемия заставила власти оперативно принять целый ряд поправок в сфере здравоохранения, напомнил председатель "Единой России". В том числе был установлен особый порядок регистрации и обращения лекарств, разрешена онлайн-покупка безрецептурных препаратов и доставка их на дом. Розничные цены на некоторые лекарства были ограничены, а ответственность за продажу некачественных препаратов была усилена.