СМИ: индийский вариант коронавируса способен заражать людей даже после прививок

По этой информации, Всеиндийский институт медицинских исследований (All India Institute Of Medical Sciences) совместно с Институтом геномики и интегративной биологии (Institute of Genomics and Integrative Biology) провели анализ 63 пациентов, обратившихся в отделение неотложной помощи с жалобой на высокую температуру, сохраняющуюся в течение пяти-семи дней. Из этих 63 человек 53 получили по крайней мере одну дозу препарата Covaxin, остальные - по крайней мере одну дозу вакцины Covishield, при этом 36 пациентов получили обе дозы одной из этих вакцин. Выяснилось, что у 76,9% пациентов, получивших однократную дозу, и у 60%, получивших обе дозы, был выявлен коронавирусный штамм "Дельта".

Важно отметить, что это исследование еще не было рецензировано, отмечает телеканал.

Пока разрешение на прививки в Индии получили три препарата: производимая в Индии вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, которую выпускает Индийский институт сыворотки, препарат Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech, а также российская вакцина "Спутник V".