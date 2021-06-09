Госкомиссия по развитию Арктики приняла решение построить две научные станции "Снежинка"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Госкомиссия по вопросам развития Арктики приняла решение о необходимости построить две международные арктические станции "Снежинка" - в ЯНАО и Мурманской области, сообщил журналистам вице-премьер РФ - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам заседания.

Ранее сообщалось о планах по созданию круглогодичной и полностью автономной международной арктической станции "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Мы рассматривали вопросы, связанные со строительством станций "Снежинка" для образования и для науки. Приняли решение попробовать такие станции построить на территории Ямало-Ненецкого округа и на территории Мурманской области. Сейчас такую позицию будет отрабатывать министерство науки и образования вместе руководством регионов", - сказал Трутнев.

Планируется, что станция будет работать благодаря возобновляемой энергии: в основном с помощью ветряных генераторов, летом будут использоваться солнечные панели. Кроме того, с помощью электролиза будет вырабатываться водород, которым можно обогревать станцию, когда нет ветра и солнца. На станции планируется проводить научные исследования вопросов экологии и изменения климата стран Арктического совета.

Ранее сообщалось, что строительство круглогодичной и полностью автономной международной арктической станции "Снежинка" в Ямало-Ненецком автономном округе начнется в 2021 году. К проекту подключились семь стран Арктического региона.