В суд Москвы поступил иск к Собчак на 50 млн рублей за оскорбительную фразу во время ПМЭФ

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Основатель компании по оказанию юридических услуг "Троицкая и партнеры" Эльнара Троицкая подала иск о защите чести и достоинства к Ксении Собчак из-за конфликта на ПМЭФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Останкинского суда Москвы, куда поступили материалы искового заявления.

"В суд поступил иск Троицкой к Собчак о защите чести, достоинства и деловой репутации. Пока суд не решил, принимать его к производству или нет", - сказали в суде.

В свою очередь истица рассказала ТАСС некоторые детали своего иска. "В исковом заявлении я требую компенсацию на сумму 50 млн рублей. Я считаю, что меня оскорбили", - сказала она. По ее словам, поводом для иска стал адресованный ей на ПМЭФ от Собчак вопрос: "Вы на какую панель пришли?".

Собчак прокомментировала подачу иска в своем Telegram-канале, отметив, что "нормально спрашивать, на какую панель вы пришли, так как на ПМЭФ все дискуссии называются панелями".