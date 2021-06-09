В Тульской области восстановят храм XIX века, который использовали как дом для 11 семей

ТУЛА, 9 июня. /ТАСС/. Церковь Дмитрия Солунского, которую построили из дерева в бывшем уездном городе Епифани Тульской губернии в конце XIX века, а в 1940-х годах наполовину разобрали и обустроили под квартиры для 11 семей, восстановят силами местной казачьей общины. В ближайшее время рядом с храмом установят звонницу, что позволит проводить церковные службы, рассказал ТАСС атаман Епифанского хуторского казачьего войска Сергей Кузнецов.

"Там до 2016 года жили люди, затем жилье признали ветхим и затем расселили. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы этот объект восстановить. Сейчас один завод готовит нам имитацию звонницы, мы ее будем устанавливать не в храме, а на территории. Она не будет никак мешать храму, просто будет в стороне стоять, но, тем не менее, там можно будет проводить молебны, литургию, службы, и это уже будет с колокольным звоном", - сказал Кузнецов.

По его словам, к восстановительным работам можно будет приступить после передачи здания казачьей общине, соответствующее обращение направлено в администрацию Кимовского района, на территории которого расположен храм.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе музея-заповедника "Куликово поле", специалисты которого участвовали в оценке историко-культурного значения церкви Дмитрия Солунского, она была построена из дерева в Епифани во второй половине XIX века. Позже ее неоднократно перестраивали из-за обветшания, в 1930-х годах закрыли и использовали для хранения зерна. После того как немецко-фашистские захватчики при отступлении в 1941 году уничтожили большую часть домов в Епифани, храм решили использовать под жилье. В нем разобрали второй этаж и верхний ярус колокольни, в нижней, основной части, обустроили квартиры для 11 семей.

В 2016 году дом признали аварийным и жителей расселили, в апреле 2021 года приказом инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия бывший храм включили в перечень выявленных объектов культурного наследия региона. "Оставшаяся часть памятника имеет высокую степень сохранности - выше 70%, внутри на штукатурке сохранились фрагменты росписи", - сказали в пресс-службе.

Епифань основана в 1566 году на левом берегу Дона, примерно в 80 км к юго-востоку от Тулы и 30 км от Куликова поля, на данный момент является поселком городского типа в составе Кимовского района. Около четырех столетий город являлся крупным административно-хозяйственным и культурно-образовательным центром. В ХVI-ХVII веках он входил в состав Большой засечной черты - системы оборонительных сооружений, проходившей по территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей, там находился Епифанский острог - деревянная крепость. С ХVIII века и до начала ХХ века Епифань была купеческо-мещанским городом, центром одного из двенадцати уездов Тульской губернии.